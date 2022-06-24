Эксперты озвучили версию причины возгорания двигателя упавшего в Рязани самолета Ил-76

Отмечается, что в один из двигателей могли попасти птицы, из-за чего он загорелся.

Эксперты озвучили версию причины возгорания двигателя упавшего в Рязани самолета Ил-76. Информация появилась в Telegram-канале Fighterbomber .

Отмечается, что в один из двигателей могли попасти птицы, из-за чего он загорелся.

«Экипаж выключает по инструкции симметричный движок и пытается потушить горящий. Начали тянуть на двух оставшихся в сторону подходящей площадки, уводя самолет в сторону от жилых домов», — говорится в сообщении.

По версии экспертов, передняя стойка не вышла, произошел помпаж третьего двигателя, после чего он вышел из строя. Специалисты отметили, что тяги одного оставшегося двигателя не хватило для безопасной посадки.

«Мужчины. Боролись за город и самолет до последней секунды», — отмечается в посте.

По информации канала, погибли командир, помощник командира (курсант), бортинженер и радист.

Напомним, крушение самолета произошло 24 июня около 4 утра на Михайловском шоссе. На борту было девять человек, погибли четверо, пять находятся в больнице.

Момент крушения попал на видео.