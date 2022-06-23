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Ритейлеры начали ввоз электроники в Россию через параллельный импорт
Речь шла о ввозе смартфонов и часов Samsung, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo, а также последней линейки iPhone

Ритейлер «Связной» начал поставлять электронику в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Так, в публикации речь шла о ввозе смартфонов и часов Samsung, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo, а также последней линейки iPhone. При этом отмечается, что цены на них увеличатся на 10-20 процентов, однако гаджеты будут продавать с официальной гарантией.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — отметили представители ритейлера.

При этом подчеркивается, что гарантийное обслуживание будет выполнять сервисный центр, а дистрибьютор возьмет на себя затраты.

Напомним, минпромторг создал перечень товаров для параллельного импорта в апреле. В него вошли более 50 категорий.