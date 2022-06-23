На улице Введенской восстановили водоснабжение после аварии

Из-за аварии было перекрыто движение.

На улице Введенской восстановили подачу воды после коммунальной аварии. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили на заседании гордумы.

«Работы закончены, водоснабжение есть во всех домах. Вчера произошла аварийная ситуация при работах „Горгаза“, которые проводили новый газопровод и повредили водопровод. На перекрестке Горького и Введенской проведем благоустройство», — отметили на заседании.

Напомним, 22 июня из-за коммунальной аварии было перекрыто движение до улицы Свободы.