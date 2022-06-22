В Рязани с 23 июня на две недели отключат горячую воду на 12 улицах
ГВС не будет с 23 июня по 5 июля.
В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды. Об этом в среду, 22 июня, предупредила мэрия.
ГВС не будет с 23 июня по 5 июля по следующим адресам:
- улица Каширина, дом № 6 (больница № 8);
- улица Первомайский проспект, дома №№ 19 (д/сад № 20), 17;
- улица Павлова, дома №№ 28 (д/сад № 32), 12, 46;
- улица Сенная, дома №№ 1 (Академия права и управления), 18;
- улица Введенская, дома №№ 86, 86 корпус 1;
- улица Горького, дома №№ 69, 80;
- улица Кольцова, дом № 1;
- улица Ленина, дом № 52;
- улица Пожалостина, дома №№ 14/16, 19, 36 корпус 2, 40, 40 строение 1, 42, 42а;
- улица Почтовая, дом № 63а;
- улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
- улица Соборная, дома №№ 15а, 20, 20а (Историко-архитектурный музей-заповедник), 23.
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.
Ранее горячую воду отключили на 18 улицах. Ее не будет до 4 июля.