В Рязани с 23 июня на две недели отключат горячую воду на 12 улицах

ГВС не будет с 23 июня по 5 июля.

В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды. Об этом в среду, 22 июня, предупредила мэрия.

ГВС не будет с 23 июня по 5 июля по следующим адресам:

улица Каширина, дом № 6 (больница № 8);

улица Первомайский проспект, дома №№ 19 (д/сад № 20), 17;

улица Павлова, дома №№ 28 (д/сад № 32), 12, 46;

улица Сенная, дома №№ 1 (Академия права и управления), 18;

улица Введенская, дома №№ 86, 86 корпус 1;

улица Горького, дома №№ 69, 80;

улица Кольцова, дом № 1;

улица Ленина, дом № 52;

улица Пожалостина, дома №№ 14/16, 19, 36 корпус 2, 40, 40 строение 1, 42, 42а;

улица Почтовая, дом № 63а;

улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;

улица Соборная, дома №№ 15а, 20, 20а (Историко-архитектурный музей-заповедник), 23.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Ранее горячую воду отключили на 18 улицах. Ее не будет до 4 июля.