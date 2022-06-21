В Рязани 18 улиц на две недели остались без горячей воды

Горячей воды не будет с 21 июня по 4 июля.

В Рязани 18 улиц на две недели остались без горячей воды. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба мэрии.

Горячей воды не будет с 21 июня по 4 июля по следующим адресам:

улица профессора Никулина, дома №№ 3 (поликлиника № 2), 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 34;

улица Дзержинского, дома №№ 11 (Рязанский онкодиспансер), 5, 24 корпус 1, 24/26;

улица Малое шоссе, дом № 18 (поликлиника);

улица МОГЭС, дома №№ 11 (д/сад № 10), 14, 16, 28, 30;

улица Первомайский проспект, дома №№ 55 (д/сад № 33), 31 (д/сад № 36), 49е (д/сад № 48), 61 (школа № 13), 49а (Спортивный комплекс «Золотые купола»);

улица 2-я Линия, 31 (д/сад № 75), 25 (Центр спортивных единоборств «Комета»), 25а (СШОР «Юность»);

улица Шевченко, дома №№ 18 (д/сад № 139), 55 (д/сад № 159), 34 (РГМУ), 34 корпус 2 (РГМУ), 27, 28, 31, 33, 34 корпус 1, 35, 52а;

улица Чкалова, дома №№ 9а (школа № 17), 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1, 13, 30/6, 46 корпус 1;

улица Высоковольтная, дома №№ 7 (РГМУ), 7 корпус 1 (РГМУ), 5/1, 11, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34/13, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4, 41 корпус 2, 43, 45;

улица 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4 корпус 1;

улица 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;

улица Весенняя, дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11;

улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 22, 26, 28, 38, 42, 89, 89а, 91, 97, 99, 101;

площадь Димитрова, дома №№ 2, 3, 3в;

улица Пожарный переулок, дом № 1б;

улица Пушкина, дом № 54;

улица Семена Середы, дома №№ 27, 36, 40;

улица Троллейбусный переулок, дома №№ 6, 21.

Это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.