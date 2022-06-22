В России в очередной раз продлили режим временного ограничения полетов
Речь идет об 11 аэропортах южной и центральной части страны.
В России в очередной раз продлили режим временного ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Его продлили до 30 июня.
Полеты ограничены в аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Краснодара, Анапы, Симферополя. Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.
Напомним, режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России ввели 24 февраля.