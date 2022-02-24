В России приостановили вылеты в 12 аэропортах на юге страны

Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны. Об этом в четверг, 24 февраля,
Речь идет об аэропортах в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симфеорополе.
Ограничения связаны из-за осложнения обстановки на Украине. Они будут действовать до 3:45 2 марта.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил, что в планы России не выходит оккупация Украины и призвал украинских военных «сложить оружия и пойти домой». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил военное положение на всей территории страны.