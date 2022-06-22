В Путятине водитель грузовика врезался в «Магнит Косметик»

Авария случилась на трассе М-5 в среду, 22 июня.

В Путятине водитель грузовика врезался в здание «Магнит Косметик». Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в среду, 22 июня, в 1:30, на 311 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 62-летний житель Самарской области на грузовике Scania R124 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на ограждение. После этого тягач врезался в здание магазина «Магнит Косметик». От удара автомобиль вновь отбросило на ограждение трассы.

Отмечается, что машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.

Из-за аварии горюче-смазочные материалы машины вытекли на дорогу. В 4:20 вызвали пожарных. ГСМ смыли с проезжей части.

По факту аварии проводится проверка.

Позже полиция опубликовала новые фотографии с места ДТП.