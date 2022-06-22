Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
488
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 855
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 863
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 316
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Путятине водитель грузовика врезался в «Магнит Косметик»
Авария случилась на трассе М-5 в среду, 22 июня.

В Путятине водитель грузовика врезался в здание «Магнит Косметик». Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в среду, 22 июня, в 1:30, на 311 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 62-летний житель Самарской области на грузовике Scania R124 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на ограждение. После этого тягач врезался в здание магазина «Магнит Косметик». От удара автомобиль вновь отбросило на ограждение трассы.

Отмечается, что машина получила механические повреждения. Пострадавших нет.

Из-за аварии горюче-смазочные материалы машины вытекли на дорогу. В 4:20 вызвали пожарных. ГСМ смыли с проезжей части.

По факту аварии проводится проверка.

Позже полиция опубликовала новые фотографии с места ДТП.