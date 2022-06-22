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Полиция опубликовала новые фотографии с места аварии с грузовиком в Путятине
Напомним, автомобиль врезался сперва в ограждение, а затем — в магазин «Магнит Косметик».

Рязанское управление МВД опубликовало фотографии с места ДТП с грузовиком в Путятине.

Авария произошла в среду, 22 июня, примерно в 1:30, около дома № 5а строение 1 по улице Ворошилова.

По предварительным данным, 62-летний самарец на тягаче Scania не выбрал безопасную скорость. Из-за этого он не справился с управлением и врезался сперва в ограждение, а затем и здание. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на магазин «Магнит Косметик».

Повреждения получили автомобиль и здание. Травмированных нет.

По факту аварии проводится проверка.