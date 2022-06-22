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В Госдуме в третьем чтении приняли закон о запрете самовыгула домашних животных
Губернаторы сами будут решать, могут ли в регионе животные находиться на самовыгуле или нет, а также устанавливать ограничения по выгулу животных вблизи объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.

В Госдуме в третьем чтении приняли закон о запрете самовыгула домашних животных. Об этом в среду, 22 июня, сообщили РИА Новости.

Законопроект расширит полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Губернаторы сами будут решать, могут ли в регионе животные находиться на самовыгуле или нет, а также устанавливать ограничения по выгулу животных вблизи объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.

Регионам подготовят методички, которые разработает правительство.

Напомним, впервые о законопроекте заговорили в июне 2021 года.