В Госдуме в третьем чтении приняли закон о запрете самовыгула домашних животных

Губернаторы сами будут решать, могут ли в регионе животные находиться на самовыгуле или нет, а также устанавливать ограничения по выгулу животных вблизи объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.

В Госдуме в третьем чтении приняли закон о запрете самовыгула домашних животных. Об этом в среду, 22 июня, сообщили РИА Новости.

Законопроект расширит полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Губернаторы сами будут решать, могут ли в регионе животные находиться на самовыгуле или нет, а также устанавливать ограничения по выгулу животных вблизи объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.

Регионам подготовят методички, которые разработает правительство.

Напомним, впервые о законопроекте заговорили в июне 2021 года.