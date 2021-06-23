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В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
По мнению главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, это поможет решить проблему нападения животных на людей.

В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных. Об этом пишет РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что необходимо запретить выгул животных без владельцев. По его мнению, это поможет решить проблему нападения животных на людей.

Бурматов отметил, что проблема больше актуальна для маленьких городов и сельской местности.

«Те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные — они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись», — сказал Бурматов.

По его словам, для решения проблемы выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также льготную или бесплатную стерилизацию животных в регионах.

Изменения предполагается внести в действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».