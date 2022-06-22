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Павел Малков подал документы о выдвижении на пост губернатора Рязанской области
Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

Павел Малков подал в избирательную комиссию документы о выдвижении в кандидаты в губернаторы Рязанской области. Информация появилась на сайте регионального правительства.

Малков представил пакет документов, необходимых для выдвижения в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Рабочая группа приняла их. Далее Павел Малков получит разрешение на открытие избирательного счета. Также начнется сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы губернатора Рязанской области состоятся с 9 по 11 сентября.

По словам главы региональной избирательной комиссии Дмитрия Бокова, процедура выдвижения кандидатов продлится до 17 июля. Окончательный список претендентов станет известен 5 августа.