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Единый день голосования в Рязанской области пройдет с 9 по 11 сентября
Об этом сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Боков.

В 2022 году единый день голосования решили провести в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Об этом пишет ИД «Пресса».

О дате единого дня голосования на семинаре-совещании с председателями региональных отделений политических партий 16 июня сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Боков.

Напомним, 10 июня облдума приняла решение о выборах губернатора. Помимо них, в регионе пройдет около 70 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.