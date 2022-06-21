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Исполняющим обязанности начальника госжилинспекции Рязанской области назначен Валерий Бибин
Ранее Бибин работал первым заместителем уволенного Геннадия Шмидта.

Исполняющим обязанности начальника госжилинспекции Рязанской области назначен Валерий Бибин. Об этом 18 июня сообщили на сайте ведомства.

Ранее Бибин работал первым заместителем уволенного Геннадия Шмидта. В 2012 году Валерий Бибин уже возглавлял инспекцию.

Напомним, врио губернатора Павел Малков уволил Шмидта за «формальный подход к работе».