Павел Малков уволил руководителя госжилинспекции области Геннадия Шмидта

Отставка произошла по итогам совещания, которое врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел по вопросам деятельности управляющих компаний.

Врио губернатора Павел Малков освободил от занимаемой должности руководителя госжилинспекции Геннадия Шмидта. Отставка произошла после совещания по вопросам деятельности управляющих компаний.

Врио главы региона подчеркнул, что все руководители должны понимать, что «создание комфортной среды — это не популистский лозунг, а то, чем будем всерьез заниматься в регионе».

Малков добавил, что подготовленный рейтинг управляющих компаний носит формальный характер, не дает преференций и не влияет на недобросовестных операторов. Врио губернатора подчеркнул, что от жителей поступает много жалоб и нареканий на плохое качество работы управляющих компаний. Малков отметил, что решение проблем ограничивается отписками.

Руководство области сделало вывод, что за несколько лет госжилинспекция региона не предложила эффективных инструментов для устранения проблем.