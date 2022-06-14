Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
24°
Срд, 15
20°
Чтв, 16
19°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 63 / 60.5 14/06 15:54
Нал. EUR 69.1 / 68 14/06 15:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
10 879
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
5 479
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 422
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 446
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Павел Малков уволил руководителя госжилинспекции области Геннадия Шмидта
Отставка произошла по итогам совещания, которое врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел по вопросам деятельности управляющих компаний.

Врио губернатора Павел Малков освободил от занимаемой должности руководителя госжилинспекции Геннадия Шмидта. Отставка произошла после совещания по вопросам деятельности управляющих компаний.

Врио главы региона подчеркнул, что все руководители должны понимать, что «создание комфортной среды — это не популистский лозунг, а то, чем будем всерьез заниматься в регионе».

Малков добавил, что подготовленный рейтинг управляющих компаний носит формальный характер, не дает преференций и не влияет на недобросовестных операторов. Врио губернатора подчеркнул, что от жителей поступает много жалоб и нареканий на плохое качество работы управляющих компаний. Малков отметил, что решение проблем ограничивается отписками.

Руководство области сделало вывод, что за несколько лет госжилинспекция региона не предложила эффективных инструментов для устранения проблем.