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Малков проведет «прямые линии» с жителями Рязанской области
Врио главы региона планирует посетить каждый муниципальный район и городской округ.

Врио губернатора Павел Малков проведет «прямые линии» с жителями Рязанской области. Об этом сообщил «ТКР».

На встрече с секретарями местных и первичных отделений партии «Единая Россия» глава региона отметил, что планирует посетить каждый муниципальный район и городской округ. По его словам, он хочет узнать обо всех проблемах «из первых рук».

«Это проще делать напрямую, без лишних посредников, иначе информация может быть искаженной. Также проведу „прямые линии“, чтобы каждый человек имел возможность задать вопрос или поставить задачу. Наше дело — их решать», — заявил врио главы региона.

Напомним, ранее стало известно, что Малков баллотируется в губернаторы.