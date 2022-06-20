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Павел Малков станет кандидатом на пост губернатора Рязанской области от «Единой России»
144 человека из 159 отдали голос за Павла Малкова.

Стали известны результаты тайного голосования «Единой России» по выдвижению кандидата на должность губернатора Рязанской области. Об этом сообщил ТКР.

Решение приняли на 35-й конференции регионального отделения партии. 144 человека из 159 отдали голос за Павла Малкова.

Другими кандидатами были председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, доцент кафедры хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского медуниверситета Александр Копейкин и врио главы региона Павел Малков.