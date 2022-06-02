В Самаре экс-полицейского осудили на 19 лет за убийство школьницы

Также мужчину лишили звания «подполковник» и назначили штраф в три млн рублей.

В Самаре экс-полицейского осудили на 19 лет за убийство школьницы. Об этом пишет ТАСС.

Самарский облсуд признал мужчину виновным в убийстве 15-летней девочки. По части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») ему назначили 19 лет колонии строгого режима. Также экс-полицейского лишили звания «подполковник» и назначили штраф в три млн рублей.

Напомним, в конце июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области мужчина на внедорожнике сбил подростка. Чтобы скрыть преступление, он пять раз ударил девочку ножом в шею.