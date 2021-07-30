В Самарской области полицейский убил 15-летнюю школьницу

29 июля примерно в 22:30 на участке в районе одного из жилых домов в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области нашли труп девушки 2006 года рождения с ножевыми ранениями.

В Самарской области полицейский убил 15-летнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 29 июля примерно в 22:30 на участке в районе одного из жилых домов в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области нашли труп девушки 2006 года рождения с ножевыми ранениями.

Подозреваемый — сотрудник полиции. Его задержали.

По информации Telegram-канала Baza, 42-летний заместитель начальника третьего отдела угрозыска МВД Самары Антон Безчетвертев и школьница встречались. В сообщении отмечается, что отношения пары испортились и девушка могла угрожать, что расскажет обо всем об их связи. Это могло стать мотивом убийства.

Один из свидетелей сообщил, что мужчина прижимал девушку к земле, после чего скрылся, сообщил НТВ . Подполковник на допросе сообщил, что случайно сбил школьницу, возвращаясь с рыбалки. Он рассказал, что пытался ее поднять, но прохожие стали кричать и мужчина уехал на машине.

По версии полиции, подполковник сбил подростка, а затем решил убить, испугавшись, что она все расскажет. После этого мужчина поехал к озеру, отцепил прицеп и утопил его. Из воды достали позже прицеп, в котором лежали окровавленные штаны. Нож, которым ее убили, ищут водолазы.