Стали известны варианты нового названия McDonald’s в России
Заявки на регистрацию уже подали в Роспатент.
McDonald’s выбирает новое название для ресторанов в России из пяти вариантов. Об этом сообщило агентство новостей «
Отмечается, что заявки на регистрацию уже подали в Роспатент. Ни одно из названий не похоже на McDonald’s.
«Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал источник.
По словам собеседника, заявки подали на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Последнюю заявку найти не удалось.
Ранее стала известна дата открытия McDonald’s в России под новым брендом.