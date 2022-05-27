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Стали известны варианты нового названия McDonald’s в России
Заявки на регистрацию уже подали в Роспатент.

McDonald’s выбирает новое название для ресторанов в России из пяти вариантов. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.

Отмечается, что заявки на регистрацию уже подали в Роспатент. Ни одно из названий не похоже на McDonald’s.

«Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — рассказал источник.

По словам собеседника, заявки подали на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Последнюю заявку найти не удалось.

Ранее стала известна дата открытия McDonald’s в России под новым брендом.