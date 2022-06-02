Опубликованы декларации о доходах рязанских главврачей

Лидером по уровню заработка стал руководитель БСМП — Виктор Филимонов с доходом в 15,46 млн рублей.

Опубликованы декларации о доходах главврачей больниц, роддомов, диспансеров, медцентров и поликлиник Рязанской области. Данные за 2021 год разместили на сайте регионального минздрава.

Лидером по уровню заработка стал руководитель БСМП — Виктор Филимонов с доходом в 15,46 млн рублей. Он владеет машиной Suzuki Grand Vitara, мотоциклами Honda CBF-600SA и BMW, домом (100,9 кв м), половиной квартиры площадью 139,4 кв м, двумя участками, гаражом и двумя нежилыми помещениями.

Главный врач областного клинического кардиодиспансера Александр Данилов за 2021 год заработал 5,68 млн рублей. В эту сумму вошли 2,9 млн рублей от продажи машины. Данилов имеет в собственности Тoyota Land Cruiser и ¼ квартиры (94,9 кв м).

Главврач областного клинический онкодиспансера Михаил Рязанцев указал в декларации заработок в 5,06 млн рублей, дом (82,6 кв м), две квартиры (по 50,4 кв м) и земельный участок.

Юрий Новиков, руководитель районной больницы в Сапожке, за 2021 год заработал 4,75 млн рублей. Также он указал в декларации дом (33,7 кв м), 1/3 дома (111,6 кв м), половину квартиры (60,3 кв м), земельный участок.

Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына замкнула пятерку лидеров по уровню заработка с доходом в 4,01 млн рублей. В 2021 году она продала квартиру за 2,6 млн, которые вошли в общий заработок. В собственности у нее ¼ квартиры площадью 61,2 кв м.

Полный список деклараций о доходах рязанских главврачей можно посмотреть здесь .

Ранее региональный минздрав опубликовал сведения о зарплатах рязанских главврачей.