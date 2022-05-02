Опубликованы доходы главврачей рязанских больниц

Согласно документу, больше всего получает глава кожвендиспансера Елена Большакова — 168 926 рублей.

Региональный минздрав опубликовал данные о доходах главных врачей медучреждений Рязанской области за 2021 год. Согласно документу, больше всего получает глава кожвендиспансера Елена Большакова — 168 926 рублей.

На втором месте с зарплатой 159 тысяч рублей оказалась глава противотуберкулезного диспансера Марина Муравьева. На третьей строчке — главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев, который получает 158 тысяч рублей.

Четвертое место в списке самых высокооплачиваемых заняла главврач наркологического диспансера Наталья Жукова, которая получает 155 тысяч рублей. На пятом месте оказалась руководитель областной больницы имени Семашко Людмила Сорокина с зарплатой в 154 тысячи рублей.

Главврач психиатрической больницы Светлана Нагибина, которая возглавляла рейтинг в прошлом году, опустилась на шестую строчку с доходом в 148 835 тысяч рублей. Главврач кардиодиспансера Александр Данилов с зарплатой в 148 371 рубль оказался на седьмом месте, а руководитель ОКБ Андрей Карпунин — на восьмом. Его доход составляет 148 325 тысяч рублей в месяц.

Согласно документу, меньше всего за 2021 год составила зарплата главврача Спасской районной больницы Альберта Кахримановича — 24 946 рублей.