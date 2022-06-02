Омбудсмен Рязанской области прокомментировала инцидент с подростками, пытавшимися прикурить от Вечного огня

Об инциденте стало известно в среду, 1 июня.

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала РЗН. инфо инцидент с подростками, пытавшимися прикурить от Вечного огня.

По ее словам, правоохранительные органы проверяют информацию и устанавливают личности детей. «Как только их найдут, я проконтролирую проведение воспитательной работы с этими детьми», — сообщила Евдокимова.

Напомним, об инциденте стало известно в среду, 1 июня. На кадрах видно, как дети пытались прикурить от Вечного огня на площади Победы.