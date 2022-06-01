В Рязани дети пытались прикурить от Вечного огня
Кадры опубликовали в соцсетях.
В Рязани дети пытались прикурить от Вечного огня. Пост об этом в среду, 1 июня,
Речь идет о монументе Победы. Там засняли детей, которые пытались прикурить от Вечного огня.
«Вечером в День защиты детей дети решили прикурить от Вечного огня, а когда не получилось, то решили поджечь бумажку и прикурить от нее. Посмотреть бы на родителей этих „героев“», — говорится в посте.
Ранее у монумента Победы засняли школьников, которые грели руки около вечного огня и ели чипсы.