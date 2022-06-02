Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани Евгений Дивущак рассказал о выбросах и судебных делах компании

Об этом он рассказал в беседе с журналистом РЗН.инфо.

Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани Евгений Дивущак рассказал о выбросах и судебных делах компании. Об этом он побеседовал с журналистом РЗН. инфо.

В Рязани тема экологии стоит остро. Рязанцы неоднократно жалуются на «тухлый» запах от предприятий, контролирующие органы неоднократно подавали на заводы и местные предприятия в суд.

Под прицелом экоактивистов и горожан находятся несколько предприятий. В их числе и «Завод ТЕХНО».

Редакция обратилась за комментариями на предприятие. Полное интервью с директором завода Евгением Дивущаком читайте разделе «Публикации».