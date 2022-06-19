Смертельный пожар в Спасском районе попал на видео

В соцсетях опубликовали видео пожара в Спасском районе, в котором погиб 65-летний пенсионер. Видео горящего дома в поселке Павловка разместили в группе «Кирицы ВКонтакте».

В соцсетях опубликовали видео пожара в Спасском районе, в котором погиб 65-летний пенсионер. Видео горящего дома в поселке Павловка разместили в группе «Кирицы ВКонтакте».

Горел трехквартирный дом барачного типа на улице Курской, сообщается на сайте ИД «Пресса» . Одна из квартир была нежилой. По словам очевидцев, пожар начался там, где жил 65-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. На пепелище обнаружили его останки.

Огонь перекинулся и на квартиру, где в этот момент находились шесть человек, включая четверых детей. Все они не пострадали. Семью разместили у родственников.

Напомним, сообщение о пожаре поступило ночью 19 июня в 00:36.