Смертельный пожар в Спасском районе попал на видео
В соцсетях опубликовали видео пожара в Спасском районе, в котором погиб 65-летний пенсионер. Видео горящего дома в поселке Павловка разместили в группе «Кирицы ВКонтакте».
В соцсетях опубликовали видео пожара в Спасском районе, в котором погиб 65-летний пенсионер. Видео горящего дома в поселке Павловка разместили в группе
Горел трехквартирный дом барачного типа на улице Курской, сообщается на сайте
Огонь перекинулся и на квартиру, где в этот момент находились шесть человек, включая четверых детей. Все они не пострадали. Семью разместили у родственников.
Напомним, сообщение о пожаре поступило ночью 19 июня в 00:36.