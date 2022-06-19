В Спасском районе во время пожара погиб пенсионер
В поселке Павловка Спасского района в ночь на воскресенье, 19 июня, произошел пожар. Погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В поселке Павловка Спасского района в ночь на воскресенье, 19 июня, произошел пожар. Погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 00:36. Загорелся жилой деревянный дом.
Погиб мужчина 1957 года рождения.
Устанавливаются причина происшествия и ущерб. На место ЧП выезжали 5 автомобилей, 15 человек личного состава государственной противопожарной службы.