Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
21°
Вск, 19
22°
Пнд, 20
18°
ЦБ USD 56.71 -0.16 18/06
ЦБ EUR 59.33 0.37 18/06
Нал. USD 62.5 / 66 17/06 17:00
Нал. EUR 62.5 / 66 17/06 17:00
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
14 398
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 808
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 757
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 740
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Милославском районе объявили карантин из-за птичьего гриппа
В Милославском районе ввели карантин из-за выявления случая заболевания высокопатогенным птичьим гриппом птиц в поселке Милославское. Постановление опубликовали в пятницу, 17 июня.

В Милославском районе ввели карантин из-за выявления случая заболевания высокопатогенным птичьим гриппом птиц в поселке Милославское. Постановление губернатора опубликовали в пятницу, 17 июня.

Карантин вводится на 21 календарный день с момента вступления в силу постановления после убоя последней птицы, за исключением дикой. Ограничение введены на личном подворье на улице Заречной, 18, в поселке Милославское (эпизоотический очаг), а также в угрожаемой зоне, в которые входят населенные пункты Горняк, Шишкино, Южный, Дулово, Покрово-Гагарино, Софиевка. Ограничения также вводятся на более чем 50 населенных пунктов в зоне наблюдения.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, убой птиц ради продуктов, введены и другие ограничения.

Весь текст документа можно прочитать по ссылке.

Напомним, ранее в Ряжском районе выявили новый очаг птичьего гриппа.