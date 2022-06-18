В Милославском районе объявили карантин из-за птичьего гриппа

В Милославском районе ввели карантин из-за выявления случая заболевания высокопатогенным птичьим гриппом птиц в поселке Милославское. Постановление опубликовали в пятницу, 17 июня.

В Милославском районе ввели карантин из-за выявления случая заболевания высокопатогенным птичьим гриппом птиц в поселке Милославское. Постановление губернатора опубликовали в пятницу, 17 июня.

Карантин вводится на 21 календарный день с момента вступления в силу постановления после убоя последней птицы, за исключением дикой. Ограничение введены на личном подворье на улице Заречной, 18, в поселке Милославское (эпизоотический очаг), а также в угрожаемой зоне, в которые входят населенные пункты Горняк, Шишкино, Южный, Дулово, Покрово-Гагарино, Софиевка. Ограничения также вводятся на более чем 50 населенных пунктов в зоне наблюдения.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, убой птиц ради продуктов, введены и другие ограничения.

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Напомним, ранее в Ряжском районе выявили новый очаг птичьего гриппа.