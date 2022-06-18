Рязанцы сообщили о травмоопасной детской горке в парке Морской славы

Рязанка рассказала о травмоопасной детской горке, которая находится в парке Морской славы на улице Бирюзова. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка рассказала о травмоопасной детской горке, которая находится в парке Морской славы на улице Бирюзова. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Мостик или аттракцион падений? На вид обычная горка, но на самом деле место травм и увечий. Уже 9 месяцев как у мостика отвалилось основание, ржавые опоры сломаны и торчат острые концы. Дети постоянно падают, травмируют конечности. Когда же наконец это сооружение либо снесут, либо заменят? Пока не случится что-то серьезное, так и будет стоять в парке Морской славы и радовать жителей города?» — возмутилась рязанка.

Также одна из подписчиц в комментариях написала, что ее ребенок упал с этой горки и сломал руку.

В пресс-службе мэрии отметили, что направили эту информацию в ответственное управление.

«Специалисты выйдут на место для обследования игровых элементов этой детской площадки и примут необходимые меры», — сообщается в комментарии.

Напомним, ранее на рязанской детской площадке на улице Качевской ребенок стесал подбородок о ржавую горку.