Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
21°
Вск, 19
22°
Пнд, 20
18°
ЦБ USD 56.71 -0.16 18/06
ЦБ EUR 59.33 0.37 18/06
Нал. USD 62.5 / 66 17/06 17:00
Нал. EUR 62.5 / 66 17/06 17:00
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
14 877
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
7 982
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
7 936
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
6 912
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о травмоопасной детской горке в парке Морской славы
Рязанка рассказала о травмоопасной детской горке, которая находится в парке Морской славы на улице Бирюзова. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка рассказала о травмоопасной детской горке, которая находится в парке Морской славы на улице Бирюзова. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Мостик или аттракцион падений? На вид обычная горка, но на самом деле место травм и увечий. Уже 9 месяцев как у мостика отвалилось основание, ржавые опоры сломаны и торчат острые концы. Дети постоянно падают, травмируют конечности. Когда же наконец это сооружение либо снесут, либо заменят? Пока не случится что-то серьезное, так и будет стоять в парке Морской славы и радовать жителей города?» — возмутилась рязанка.

Также одна из подписчиц в комментариях написала, что ее ребенок упал с этой горки и сломал руку.

В пресс-службе мэрии отметили, что направили эту информацию в ответственное управление.

«Специалисты выйдут на место для обследования игровых элементов этой детской площадки и примут необходимые меры», — сообщается в комментарии.

Напомним, ранее на рязанской детской площадке на улице Качевской ребенок стесал подбородок о ржавую горку.