На рязанской детской площадке ребенок стесал подбородок о ржавую горку

По словам матери пострадавшего, инцидент случился во дворе дома № 34 по улице Качевской.

На рязанской детской площадке ребенок стесал подбородок о ржавую горку. Пост об этом в пятницу, 10 июня, написала мать пострадавшего в комментариях на странице врио губернатора Павла Малкова.

По ее словам, инцидент случился во дворе дома № 34 по улице Качевской. Ребенок скатился по ржавой горке и стесал подбородок о бортик.

Рязанка также рассказала, что второй год подряд она просит дирекцию благоустройства отремонтировать детскую площадку. Сотрудники ДБГ приехали и демонтировали три неисправных элемента на территории, но взамен ничего не привезли.

«Обещают прислать комиссию, для обследования, но никто не приезжает. Двор пользуется большой популярностью, среди местных жителей. Просим выделить из бюджета деньги на установку нескольких игровых элементов и замену горки», — заключила рязанка.