Генерал ВСУ заявил о потере половины тяжелых вооружений с начала спецоперации

Украинский генерал Владимир Карпенко заявил о том, что Украина лишилась 50% тяжелых вооружений с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал National Defense.

Украинский генерал Владимир Карпенко заявил о том, что армия лишилась 50% тяжелых вооружений с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал National Defense.

«Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем», — рассказал генерал американскому изданию.

Карпенко командует логистикой сухопутных войск.

По данным Минобороны России, в ходе спецоперации ликвидированы 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 1233 беспилотника, 539 систем РСЗО, 3658 единиц специальной военной автотехники, 2013 орудий и минометов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ.