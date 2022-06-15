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Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях ВСУ
Президент Украины отметил, что самые жесткие бои проходят под Северодонецком и Харьковом.

Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самые жесткие бои проходят под Северодонецком и Харьковом. По его словам, вооруженные силы Украины там понесли «болезненные» потери.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал потери ВСУ с начала российской спецоперации.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».