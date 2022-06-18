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Фармкомпании рассказали о разработке препаратов от оспы обезьян в России
Российские фармкомпании проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня, сообщает РИА Новости.

Российские фармкомпании проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 15 по 18 июня, сообщает РИА Новости.

Об исследованиях рассказал председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый. По его словам, пока о серьезной угрозе оспы обезьян говорить нельзя. Однако следует быть готовыми к этому.

«Мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны не для создания вакцины, а именно для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Эти разработки идут. Разные молекулы находятся на разной степени оценки. Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого», — заявил Белый.

Напомним, первые симптомы оспы обезьян — лихорадка, головная боль, боли в спине и мышцах, увеличение лимфоузлов, озноб. Часто на лице образуется сыпь, переходящая на другие части тела.