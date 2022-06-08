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Названы пять ранних симптомов оспы обезьян
По словам врачей, первые симптомы заболевания могут проявиться от пятого до 21 дня после попадания вируса в организм.

Врачи назвали пять ранних симптомов оспы обезьян. Об этом пишет издание Eat This Not That (ETNT).

По данным медиков, оспа обезьян может начаться с лихорадки, боли в теле, увеличения лимфатических узлов и головной боли.

Специалисты отмечают, что высокая температура может быть одним из первых и наиболее частых признаков оспы обезьян. Врачи заявляют, что она может появиться через одну-две недели после заражения. Медики рекомендуют принять парацетамол, если температура не снижается.

Джеймс Дэвидсон, бывший врач-терапевт и основатель MedCourse сообщил, что одними из первых признаков инфекции являются увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышечной впадине и паху.

Также при оспе обезьян может появиться сыпь в виде красных пятен, которые позже превращаются в пузырьки, наполненные жидкостью. Отмечается, что сыпь появляется на лице, руках, но также может образоваться в области гениталий или груди. Весь процесс может занять от двух до четырех недель.

По словам врачей, первые симптомы заболевания могут проявиться от пятого до 21 дня после попадания вируса в организм.