В Милославском районе ввели карантин из-за куриного гриппа

Это уже третий район Рязанской области за последние 14 дней, в котором обнаружили заболевание.

В Милославском районе ввели карантин из-за куриного гриппа. Соответствующее постановление губернатора опубликовали в пятницу, 17 июня.

Это уже третий район Рязанской области за последние 14 дней, в котором обнаружили заболевание.

Согласно документу, зоной заражения стал личный двор в поселке Милославское по адресу: улица Заречная, дом № 18.

Угрожаемой зоной объявили поселки Милославское, Горняк, Южный, Дулово, деревни Софиевка и Шишкино, а также село Покрово-Гагарино.

На время карантина в населенных пунктах запрещено:

ввозить и вывозить птиц и инкубационное яйцо;

заготавливать и вывозить корм для птиц;

выгуливать птиц;

проводить сельскохозяйственные ярмарки, связанные с передвижением, перемещением и скоплением птиц.

Кроме того, зоной наблюдения объявили несколько населенных пунктов в Милославском и Скопинском (поселок Поплевинский, деревня Подмакарьево) районах.

Ограничительные мероприятия установили на 21 день после убоя последней домашней птицы.

Ранее карантин из-за куриного гриппа ввели в Александро-Невском и Ряжском районах.