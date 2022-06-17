В массовом ДТП в Шацком районе пострадал десятилетний ребенок

Пострадавшим оказали медпомощь.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности массового ДТП, произошедшего в четверг, 16 июня, в Шацком районе.

ДТП произошло примерно в 13:45 на 384-м километре дороги М5 «Урал». 46-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai IX35, который двигался в попутном направлении. «Легковушкой» управлял 32-летний водитель. От удара машина по инерции продолжила движение и столкнулась с остановившимся впереди грузовиком DAF FT под управлением 38-летнего водителя.

В аварии пострадали 32-летняя пассажирка и 10-летний пассажир Hyundai.

Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка.