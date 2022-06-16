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В массовой аварии в Шацком районе пострадали два человека
Авария произошла в четверг, 16 июня, в 14:00 на 384 километре трассы М5 «Урал».

В массовой аварии в Шацком районе пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 16 июня, в 14:00 на 384 километре трассы М5 «Урал». Водитель грузовика DAF превысил скорость и столкнулся с Hyundai, который ехал впереди него. От удара легковушка въехала в стоящий впереди нее грузовик DAF. Большегруз остановился перед пешеходным переходом.

В аварии пострадали два пассажира Hyundai. Проводится проверка.

Ранее фото с места ДТП РЗН. инфо прислали читатели.