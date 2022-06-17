Рязанцам разрешат митинговать на детских площадках

Также в новой редакции документа речь шла о территориях, прилегающих к ним.

Рязанцам разрешат митинговать на детских площадках. Об этом говорится в проекте закона «О регулировании отдельных отношений, связанных с проведением публичных мероприятий».

Из новой редакции документа планируют убрать раздел о запрете митингов «на детских игровых площадках и территориях, непосредственно прилегающих к ним».

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Сейчас документ проходит экспертизу на коррупциогенность.

Напомним, в Рязанской области появится перечень из 1648 мест, где запрещается проводить митинги