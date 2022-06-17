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В Рязанской области появится перечень из 1648 мест, где запрещается проводить митинги
Закон проходит экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.

В Рязанской области появится перечень из 1648 мест, где запрещается проводить митинги. Об этом говорится в проекте закона «О регулировании отдельных отношений, связанных с проведением публичных мероприятий».

Согласно документу, в список войдут путепроводы, больницы, эстакады, мосты, ФАПы, администрации, школы, детсады, вузы, ссузы, железнодорожные и автобусные станции и т. д. Всего 1648 объектов. Полностью список можно посмотреть здесь.

Закон проходит экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.