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Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в центральной и южной частях России
На этот раз — до 24 июня.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в центральной и южной частях России. Об этом ведомство сообщило в четверг, 16 июня.

На этот раз режим продлен до 24 июня. До этого периода закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону, Элисты и Анапы.

Авиакомпаниям посоветовали строить альтернативные маршруты. Они проходят через Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Волгоград, и Москву.

Напомним, режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля. Его продлевали многократно.