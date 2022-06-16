Песков: Путин не будет объявлять мобилизацию на ПМЭФ

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ с важной речью.

Путин не будет объявлять мобилизацию в выступлении на ПМЭФ. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в четверг, 16 июня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с важной речью.

По словам Пескова, президент будет говорить о влиянии санкций на рост цен и начинающийся продовольственный кризис в мире.