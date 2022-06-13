Песков заявил, что Путин готовит важное заявление для россиян

По словам Пескова, президент будет говорить о влиянии санкций на рост цен и начинающийся продовольственный кризис в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с важной речью. Об этом передает ТАСС .

По словам Пескова, президент будет говорить о влиянии санкций на рост цен и начинающийся продовольственный кризис в мире.

«Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Путин будет говорить об этих проблемах и заявил, что речь президента на форуме в этом году «будет чрезвычайно важной».

Песков объяснил, что политики многих стран совершили ошибки во время пандемии коронавируса, а нынешний год ознаменовался «идеальным системным штормом».

«Мир сейчас расплачивается за эти ошибки», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, ошибки усугубились из-за экономической войны, которую начали «недружественные страны» против России.

«Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — заключил Песков.