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Арестович: армия Украины потеряла около 10 тысяч бойцов
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли около 10 тыс. военнослужащих. Об этом пишут «Известия».

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли около 10 тыс. военнослужащих. Об этом пишут «Известия».

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — отметил советник главы офиса Владимира Зеленского.

На вопрос, можно ли таким образом подсчитать, что ВСУ лишились до 10 тысяч человек за все время спецоперации, советник главы офиса президента ответил утвердительно.

Он добавил, что вооружение Украины странами Запада происходит медленно.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ежедневно на Украине погибают от 100 до 200 военных из-за «отсутствия паритета между возможностями сторон».

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что обнародование данных о ежедневных потерях ВСУ может говорить о подготовке страны к капитуляции.