В Рязани после гибели женщины из-за ветки дерева возбудили уголовное дело

Речь зашла о статье «Халатность».

В Рязани после гибели женщины из-за ветки дерева возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Инцидент произошел 3 июня. 33-летняя женщина шла по пешеходной дорожке около детского сада. Из-за сильного порыва ветра ветка упала на потерпевшую. Рязанка умерла до приезда «скорой».

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Прокуратура во время проверки установила, что с 2017 года сотрудники детсада не ухаживали за зелеными насаждениями. В частности с территории не убрали аварийные, больные, старовозрастные деревья, не обрезались кроны. Это привело к падению ветки.

Мэру Рязани направили представление об устранении обстоятельств. Также глава следственного управления предложил проверить состояние растений на территории города, чтобы подобные факты не повторялись.