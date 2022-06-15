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В региональной главархитектуре создали шпаргалку об ограждениях
В документе рассказывается о случаях, когда заборы требуются по ГОСТу.

Главархитектура Рязанской области опубликовала шпаргалку. Она рассказывает, в каких местах ограждения установлены по ГОСТу, пишет ведомство.

Так, заборы требуются рядом с регулируемым пешеходным переходом (по 50 метров на каждую сторону), с нерегулируемой «зеброй» на участке вдоль детского сада или школы, а также в местах концентрации наездов на пешеходов.

Ограждения не нужны:

  • дальше 50 метров от перехода;
  • рядом с нерегулируемым переходом;
  • если проезжую часть и тротуар отделяет полоса газона шириной более метра;
  • если прерванный остановкой забор можно не продлевать.

«Опыт других российских городов показывает, что наличие ограждений не делает городскую среду более безопасной, не говоря уже об эстетике. Ограждения мешают уборке снега, они ржавеют и ломаются, их содержание дорого обходится бюджету. А главное — в Рязани много мест, где они установлены без какого-либо смысла» — отметили в ведомстве.

Ранее о «дезаборизации» города заявила мэр Елена Сорокина.