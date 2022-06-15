В Михайловском районе произошла вторая массовая авария за сутки

В аварии пострадали два человека.

В Михайловском районе произошла вторая массовая авария за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду, 15 июня, в 07:50. На 221 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись грузовик Hyundai, грузовик Scania и легковушка Volkswagen Polo.

Травмы получили водитель Hyundai и Volkswagen. Их доставили в больницу.

Проводится проверка. Позже полиция опубликовала фотографии с места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе в массовой аварии погибли три человека.