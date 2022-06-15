Появились подробности аварии в Спасском районе, где водителю эвакуатора оторвало ногу
На 233 километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовики Renault и Mercedes.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности аварии в Спасском районе, где водителю эвакуатора оторвало ногу.
ДТП произошло в среду, 15 июня, в 18:30. На 233 километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовики Renault и Mercedes.
В аварии пострадал 28-летний водитель эвакуатора Renault. Его доставили в больницу.
Проводится проверка.
Ранее собственный источник сообщил РЗН. инфо, что водителю эвакуатора оторвало ногу.