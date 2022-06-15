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В Спасском районе водителю эвакуатора оторвало ногу во время ДТП
Авария случилась в среду, 15 июня, на трассе М-5 «Урал».

В Спасском районе в ДТП пострадал водитель эвакуатора. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Авария произошла на трассе М-5 в среду, 15 июня.

По предварительной информации, грузовик остановился перед пешеходным переходом. В этот момент в автомобиль врезался эвакуатор.

Пострадал водитель последнего. Как сообщил источник, мужчина лишился ноги.

Официальная информация уточняется.