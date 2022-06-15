Депутаты Рязанской гордумы обсудили методы борьбы с несанкционированной торговлей

За 2021 год в городе составили 683 протокола за торговлю в неположенных местах.

В среду, 15 июня, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы депутаты обсудили методы борьбы с несанкционированной торговлей.

На заседании сообщили, что за год в Рязани составлено 683 протокола за торговлю в неположенном месте. Депутаты отметили, что площадки, предназначенные для торговли, не популярны и их необходимо «реабилитировать», сделать более комфортными. Тогда люди не будут «торговать на тротуаре».

Также поступило предложение привлекать продавцов-нарушителей к исправительным работам или конфисковывать технику для торговли.

Депутат Алекcей Захаров рассказал, что в районе дома № 44 по улице Гоголя торговля процветала всегда, но на территории был «сплошной беспорядок и там нельзя пройти».

Участники комитета напомнили, что это пространство частное. Однако Захаров добавил, что на частных территориях, в особенности на ярмарках выходного дня, тоже должен быть организован порядок.

По итогам обсуждения депутаты решили собрать и рассмотреть все предложения по оптимальному решению этих проблем.

Напомним, врио губернатора Павел Малков побывал на ярмарках выходного дня и заявил, что там «отсутствуют человеческие условия».