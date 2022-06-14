Малков заявил, что на ярмарках в Рязани «отсутствуют человеческие условия»

Малков побывал на ярмарках на улицах Крупской, Станкозаводской, Новоселов, Дзержинского.

Врио губернатора Павел Малков осмотрел площадки, где проходят ярмарки выходного дня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Малков побывал на ярмарках на улицах Крупской, Станкозаводской, Новоселов, Дзержинского.

Он отметил, что на площадках для торговли «отсутствуют человеческие условия» для продавцов и покупателей.

«Разбитый асфальт, заросшие газоны, одинокие покосившиеся биотуалеты.

А ведь сюда каждые выходные приходят тысячи людей за местным молоком, мясом и овощами», — написал врио губернатора.

Он заявил, что ситуацию будут менять.